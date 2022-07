Czterodniowy tydzień pracy. Prof. Belka uderza w pomysł Tuska

Donald Tusk zapowiedział, że jego ugrupowanie przygotuje projekt pilotażowego programu wprowadzającego czterodniowy tydzień pracy. - To jest hasło wyborcze, które - jak rozumiem - kierowane jest do młodych ludzi, którzy nie chcą tyrać, ciężko pracować, tylko chcą pracować efektywniej, mądrzej - ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były szef NBP prof. Marek Belka. Gość WP zaznaczył, że pomysł ten "nie jest aż tak bezsensowny", jeśli jego wprowadzenie rozłoży się co najmniej na kilka lat. Według niego, skrócenie liczby dni roboczych w tygodniu dla wielu branż oznaczałoby "gwałtowne podniesienie kosztów". - Jeżeli ktoś chce wprowadzić czterodniowy tydzień pracy z dnia na dzień lub z roku na rok, to po prostu uczestniczy w wyścigu wyborczym - oświadczył prof. Belka.