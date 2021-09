Czołowy pomysł Tuska musi poczekać. Powodem stan wyjątkowy

Od ponad tygodnia pomysł zmiany konstytucji powraca w politycznych i publicystycznych dyskusjach. To efekt propozycji, którą Donald Tusk złożył 18 września Jarosławowi Kaczyńskiemu. Szef PO podczas partyjnej konwencji stwierdził, że chce, by do wypowiedzenia umowy międzynarodowej – w Sejmie i Senacie - konieczna była większość 2/3 głosów. Tusk stwierdził, że "PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z UE", ale jeśli tak nie jest, to PiS powinien zgodzić się na jego propozycję zmiany w konstytucji.