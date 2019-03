Człowiek Ziobry i Jakiego startuje do PE. Sebastian Kaleta kandydatem PiS w Warszawie

Desant ludzi Zbigniewa Ziobry do PE. Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje nie tylko Patryk Jaki, ale także Sebastian Kaleta. To były rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, członek Komisji ds. reprywatyzacji w Warszawie, a od jesieni – stołeczny radny.

Patryk Jaki i Sebastian Kaleta (PAP, Fot: Paweł Supernak)

PiS przed eurowyborami zatwierdza listy wyborcze. Te w większości są już ułożone.

Niebawem ma zostać przedstawiona jedna z najbardziej prestiżowych list – warszawska.

Jej liderem będzie Jacek Saryusz-Wolski. Drugie miejsce przypadło Ryszardowi Czarneckiemu, "trójką" – jak dowiaduje się WP – ma być były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Senat, kilka miesięcy temu. Radziwiłł zamawia w bufecie tatara. – W życiu jestem uzależniony od dwóch rzeczy: kawy i mięsa – mówi do kolegi z ław senackich.

Jeśli Radziwiłł zechce zostawić pracę przy Wiejskiej i wyjechać do Brukseli, będzie musiał przestawić się z mięsa na mule i belgijskie frytki.

Ale rywali na liście ma mocnych. I nie chodzi tylko o dwa pierwsze miejsca.

Jeden z Krakowa, drugi z Warszawy

Numerem osiem na liście warszawskiej będzie Sebastian Kaleta – dowiaduje się WP.

Ten młody polityk kojarzony jest z ministrem Zbigniewem Ziobrą i wiceministrem Patrykiem Jakim, współpracuje z nimi w Ministerstwie Sprawiedliwości od początku rządów PiS.

Rozpoznawalność zdobył jako członek Komisji Weryfikacyjnej zajmującej się warszawską dziką reprywatyzacją. W wyborach samorządowych aktywnie uczestniczył w kampanii prezydenckiej Patryka Jakiego.

– Startuje pan? – pytamy Kaletę.

– Mogę potwierdzić, że zdecydowałem się przyjąć propozycję startu w majowych wyborach – mówi nam polityk. – Jestem gotowy do dalszego przekonywania warszawiaków, że Polska może się szybko rozwijać dzięki walce o polskie interesy na forum unijnym, a silna reprezentacja Zjednoczonej Prawicy będzie tego gwarancją – dodaje.

Kaleta więcej mówić nie chce – podkreśla, że ostateczne decyzje oficjalnie ogłosi kierownictwo ZP.

Jego polityczny patron – Patryk Jaki – chwali swojego współpracownika z Komisji weryfikacyjnej.

– Cieszę się, że Sebastian, z którym z przyjemnością współpracuję od lat, wystartuje w najbliższych wyborach. Będzie mógł kontynuować prezentowanie naszej wizji nowoczesnej i silnej Warszawy w Europie. Jego wiedza prawnicza dotycząca mechanizmów, którymi rządzi się Unia, przysłużyłaby się Polsce w Parlamencie Europejskim. Będzie bardzo dużym wzmocnieniem naszej listy i na pewno może liczyć na moje wsparcie – mówi Wirtualnej Polsce wiceminister sprawiedliwości.

Jaki także startuje w wyborach do PE – tyle że z Krakowa.

Na warszawskiej liście – jak słyszymy – mają także znaleźć się posłowie: Ewa Tomaszewska (była deputowana do PE), Małgorzata Wypych i Zbigniew Gryglas.

Na giełdzie nazwisk jest także związana z klubami "Gazety Polskiej" Anita Czerwińska i radna mazowieckiego sejmiku, aktorka Dominika Figurska.

