Członkowie misji OBWE nie zostali wpuszczeni na spotkanie z prezesem PiS

Prezes Jarosław Kaczyński w sobotę wziął udział w konwencji wojewódzkiej PiS w Szczecinie. Podczas swojego wystąpienia mówił, że stawka najbliższych wyborów jest niebywale wysoka. - Albo ta droga w górę będzie kontynuowana i może nam dać po wielu bardzo niedobrych dziesięcioleciach, niedobrych wiekach prawdziwy sukces, albo my z tej drogi nie tyle zejdziemy, co z niej spadniemy, w odmęty tego wszystkiego, co nam pokazała poprzednia władza - powiedział.