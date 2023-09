Jarosław Kaczyński o "niemieckich porządkach" Tuska

- Tusk zaczął opowiadać, że on tutaj będzie wprowadzać niemieckie porządki. Warto się nad tymi słowami poważnie zastanowić. Niemieckie porządki to może oznaczać, to czego doznawaliśmy w czasie zaborów. Te dzieci prześladowane za to, że się chciały po polsku modlić. Ta kulturkampf, wojna z kościołem, odbieranie prawa do bycia Polakiem, germanizacja, to były te niemieckie porządki - mówił Jarosław Kaczyński.