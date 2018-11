Członkowie komisji nie chcieli zmian. Posłanka PiS: My stanowimy prawo

Jeszcze przed wyborami samorządowymi Barbara Dziuk chciała zmienić kandydatom na radnych gminy w Zbrosławicach okręgi wyborcze. Nie zgodziła się na to komisja wyborcza. - To my stanowimy prawo - miała odpowiedzieć posłanka PiS.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Barbara Dziuk miała powiedzieć do komisji: "To my stanowimy prawo" (East News, Fot: Grzegorz Banaszak)

Przed wyborami samorządowymi przedstawiciele PiS zgłosili kandydatów do Rady Gminy w Zbrosławicach nie w tych okręgach wyborczych, w których mieszkali. To znacznie zmniejszało ich szanse, bo startowali tam, gdzie ludzie ich nie znali. Posłanka Barbara Dziuk razem ze swoją asystentką chciała naprawić błąd, wpisując kandydatów na okręgi zgodne z ich miejscem zamieszkania, składając wniosek. Nie zgodzili się na to członkowie gminnej komisji.

- Próbowano wymóc, żebyśmy dokonali zmian. Kiedy się nie zgadzaliśmy, pani Dziuk powiedziała: "My tu stanowimy prawo". Mimo to nie zmieniliśmy stanowiska - wyjaśnia przewodnicząca komisji Małgorzata Kłaczek, cytowana przez portal wyborcza.pl. Rację komisji przyznał również komisarz wyborczy w Katowicach.

Ze spotkania została sporządzona notatka służbowa. - Chciałabym o nią poprosić, bo można pisać różne rzeczy - mówi Maria Ożga, która towarzyszyła posłance PiS przy próbie zmiany okręgów. Do sprawy odniosła się również sama Dziuk. - Cytuje się jakieś półprawdy - powiedziała kończąc rozmowę, tłumacząc się brakiem czasu.

Zobacz także: Afera z siostrą Mateusza Morawieckiego. Michał Kamiński: premier powinien to wyjaśnić

Źródło: wyborcza.pl