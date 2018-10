385 naruszeń przepisów Kodeksu Wyborczego. Pierwsze relacje o wyborach samorządowych 2018

Włamanie w budynku komisji wyborczej w Lublinie. Pomyłka na kartach wyborczych w Krakowie, gdzie zabrakło nazwiska kandydata. W jednej z komisji, w ostatniej chwili przed głosowaniem, skreślono z listy kandydatów na wójta osobę, która nie podała prawidłowo przynależności partyjnej - pierwsze relacje o wyborach samorządowych 2018.

Wyborów samorządowe trwają od godziny 7 rano. Oto pierwsze relacje Państwowej Komisji Wyborczej z ich przebiegu. - W sobotę oraz w niedzielę Policja odnotowała 385 czynów związanych z naruszeniem przepisów kodeksu wyborczego. To głównie zdarzenia związane z prowadzeniem agitacji wyborczej, zakłóceniem porządku publicznego w lokalach wyborczych - poinformował Wojciech Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej. - Nie są to jednak zdarzenia, która miałyby znaczący wpływ na wynik wyborów - skomentował.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała o pierwszych opóźnieniach organizacyjnych. W Lublinie komisja rozpoczęła pracę 30 minut po czasie, czyli o 7.30, a to ze względu na włamanie do lokalu wyborczego. W Krakowie brakowało nazwiska kandydata na jednej z kart do głosowania. Zanim spostrzeżono pomyłkę, głos oddały dwie osoby. - Wkrótce potem wydano poprawne karty do głosowań - powiedziała Pietrzak.