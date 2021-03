Częstochowa. Przypominają o "Solidarności” i bezimiennych bohaterach

Wystawa od ubiegłego roku, w związku z 40. rocznicą powstania Solidarności, jeździ po całej Polsce i była już prezentowana w kilkudziesięciu miastach. W każdym z nich prezentuje także lokalne wydarzenia związane z powstaniem związku, zdjęcia wraz z opisami. Tym razem przyszedł czas na Częstochowę. - Solidarność, wielomilionowy ruch wolnych Polaków, który zmienił bieg historii, przyniósł nam wolną i niepodległą Polskę to miliony historii dziejących się w setkach polskich miast. Dla IPN jest ważne, by żadna z tych historii nie została zapomniana, dlatego stworzyliśmy te wystawę - powiedział podczas otwarcia wystawy prezes IPN Jarosław Szarek. - Wśród miast na szlaku wystawy nie mogło zabraknąć Częstochowy, która wraz z Jasną Górą jest duchową stolicą Polski, i która odegrała ogromną rolę w polskiej historii i wpisała się w główny nurt narodowej tożsamości i pamięci. To tu Solidarność nabierała nadziei i siły – podkreślił, przypominając pielgrzymki Jana Pawła II.

Częstochowa. Wystawa o ruchu NSZZ "Solidarność"

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność“ , przypomniał, że o wydarzeniach sprzed 40 lat mówiło się zazwyczaj w kontekście tego, co zdarzyło się w głównych ośrodkach, jak Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie-Zdrój czy Dąbrowa Górnicza, tymczasem – jak zaznaczył - Solidarność rodziła się w każdym zakątku naszego kraju. Dziękując IPN za zorganizowania wystawy powiedział, że na pokazywanych zdjęciach może zobaczyć się wielu ówczesnych bohaterów. - Było, jest wielu bezimiennych bohaterów, bez których nie byłoby wielomilionowej Solidarności i w konsekwencji nie zwyciężylibyśmy systemu komunistycznego. To wielki ukłon w kierunku tych bezimiennych - mówił Duda.

Dziś – jak podkreślił w swoim wystąpieniu szef "S” - trzeba solidaryzować się z Białorusinami, gdzie, jak ocenił, sytuacja jest dramatyczna. Zaapelował do polskiego rządu by podjął konkretne, "twarde” działania w tej sprawie. - To ważne, aby dzisiaj pokazać solidarność z Białorusią, bo 40 lat temu właśnie my mieliśmy pomoc z różnych wolnych państw, bo inaczej byśmy sobie z tym wielkim systemem komunistycznym nie poradzili – przekonywał.