Częstochowa. Pamiętają o dawnych bohaterach

- Tą tablicą oddajemy hołd uczestnikom zmagań sprzed kilkudziesięciu lat, ale tak naprawdę ta tablica jest dla was. To wy macie być opiekunami tej historii, tej pamięci, bo to jest opowieść o was, o waszych rówieśnikach, którzy uczyli się w waszych klasach – powiedział prezes IPN do uczestników uroczystości.