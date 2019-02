Dzień Myśli Braterskiej. Harcerze i skauci na całym świecie celebrują święto przyjaźni

W Dzień Myśli Braterskiej (22 lutego) harcerze i skauci wspominają rocznicę urodzin założycieli skautingu – Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell. Tego dnia celebrują wyjątkowe dla nich święto jedności i braterstwa.

Dzień Myśli Braterskiej – rocznica urodzin założycieli skautingu

Dzień Myśli Braterskiej przypada 22 lutego w rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta i Olave Baden-Powellów. - To dzięki parze Naczelnych Skautów, młodzież i dorośli skupieni wokół ruchów skautowych, od ponad stu lat szerzą ideę braterstwa i wpierają się w zdobywaniu nowych umiejętności – czytamy na oficjalnym portalu Związku Harcerstwa Polskiego .

1907 r. to oficjalna data powstania skautingu w Anglii . Rok później Baden-Powell wydał klasyczny podręcznik skautingu "Skauting dla chłopców". Z kolei ruch skautek powstał w 1909 r. i z założenia miał być prowadzony przez kobiety, dlatego też rok później Robert poprosił o pomoc swoją siostrę Agnes Baden-Powell. W 1912 r. mężczyzna ożenił się z Olave St. Clair Soames, która dołączyła do pracy z jego siostrą.

Dzień Myśli Braterskiej – idea i celebracja

Idea ustanowienia Dnia Myśli Braterskiej zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych . Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem do jego obchodów przyłączyli się również skauci.

Za datę powstania harcerstwa w Polsce przyjmuje się 1910 r., kiedy we wrześniu tego roku powstał pierwszy zastęp. Rok później uformowały się pierwsze drużyny. Za symbolicznych założycieli ruchu harcerskiego w naszym kraju uważa się Andrzeja Małkowskiego i jego żonę Olgę Drahonowską-Małkowską. Istotę różnicy pomiędzy ówczesnym "klasycznym" skautingiem założonym przez gen. Roberta Baden-Powella a powstającym wówczas harcerstwem, Andrzej Małkowski ujął w słowach: "harcerstwo to skauting plus niepodległość".