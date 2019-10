Częstochowa. Jarosław Kaczyński odpowiada na słowa Agnieszki Holland. Mówi o liście od reżyserów

Wybory parlamentarne 2019 już wkrótce. Jarosław Kaczyński pojawił się w Częstochowie na konwencji PiS. Tam mówił m.in. o reżyserce Agnieszce Holland. - Kilkudziesięciu reżyserów napisało do mnie list - przyznał.

Jarosław Kaczyński uderza w Agnieszkę Holland

- A z drugiej strony mamy niebezpieczeństwo, że nie będzie tak jak mówiła pani Holland, która skądinąd po tym jak mówiła to później mówiła, że nie mówiła i nawet później kilkudziesięciu reżyserów napisało do mnie list, w którym napisało, że ona nie mówiła tego, co mówiła i to można było usłyszeć - dodał prezes PiS. Na sali pojawił się śmiech.