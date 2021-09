Czeski dziennikarz przegoniony w Bogatyni. "Tu pan nic nie zje"

Filip Harzer: W ostatnich dniach byłem zawodowo w Berlinie, gdzie obserwowałem przygotowania do wyborów, ale oczywiście śledzę też wszystko, co związane jest ze sprawą kopalni Turów. Zauważyłem doniesienia o ponownym pojawieniu się napisów w knajpach z ostrzeżeniem, że "Czechów nie obsługują". Podobne pojawiły się też wiosną, ale teraz postanowiłem zajechać w drodze z Niemiec do Bogatyni i sprawdzić, jak to wygląda.