Część uczniów musi powtarzać rok przez strajk. Broniarz: To nie wina nauczycieli

Strajk nauczycieli spowodował, że pewna grupa uczniów nie zostanie dopuszczona do matury i będzie musiała powtarzać rok. Według lidera protestu i szefa ZNP Sławomira Broniarza, to nie wina nauczycieli.

Klasyfikacje do matur zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, ale część uczniów nie została do niej dopuszczona.