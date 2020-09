Aleksiej Nawalny. Opozycjonista udostępnił pierwsze zdjęcie po otruciu

Przypomnijmy. 20 sierpnia Aleksiej Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Ponieważ jego stan nie pozostawiał złudzeń, że walka toczy się o życie, został przetransportowany do szpitala w Omsku. Dzięki presji rodziny, udało się go przetransportować do Niemiec, gdzie przebywa do dziś.