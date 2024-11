"Czerwony miraż" i "niebieskie przesunięcie". Ważne zjawiska podczas wyborów w USA

Na tym właśnie polega "niebieskie przesunięcie". Zjawisko to wystąpiło też w roku 2016, gdy później zaczęły spływać głosy z hrabstw, w których wygrała Hillary Clinton. Wprawdzie nie utorowało jej to drogi do Białego Domu, ale wystarczyło, aby zdobyć przewagę w głosowaniu powszechnym.