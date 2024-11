Europa mniej ważna dla USA. "Chiny to zagrożenie globalne"

W amerykańskich dokumentach strategicznych, które opracowuje każda kolejna administracja, zagrożenie ze strony Rosji określane jest angielskim terminem "acute". - To oznacza coś nagłego, co boli, ale raczej nie stwarza zagrożenia dla całego organizmu, można to wyleczyć. Natomiast Chiny to już jest chyba taki nowotwór, który ogarnia cały organizm - ocenił Świerczyński.