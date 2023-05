Czereśnie już w sprzedaży. Cena wprawia w osłupienie

Truskawki szklarniowe, które na rynku pojawiły się już pod koniec kwietnia kosztowały ok. 42 zł za kilogram. Do dziś ich cena nie uległa dużej zmianie, gdzieniegdzie staniały jednak o kilka złotych. Dla osób, które nie chcą za nie tyle zapłacić, alternatywą mogą być importowane owoce. Te z Grecji lub Turcji kosztują ok. 20 zł.