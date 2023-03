Czekali w okopach na Rosjan. Pocisk Stugna-P zrównał T-80 z ziemią

Sprytna akcja Ukraińców przeprowadzona prosto z okopów pod Ługańskiem. Nagranie z momentu ataku trafiło do sieci i widać na nim, że do zniszczenia rosyjskiego czołgu T-80 użyto pocisku rakietowego Stugna-P. Broń ukraińskiej produkcji służy do niszczenia pojazdów opancerzonych, czołgów oraz innych celów z ukrycia. Całość składa się z wyrzutni rozstawianej na specjalnym trójnogu i skrzynki ważącej aż 20 kg, w której znajduje się ekran z kontrolerem umożliwiającym prowadzenie pocisku do celu za pomocą wiązki lasera. Taka obsługa wyrzutni pozwala żołnierzom Zełenskiego oddalić się od broni nawet o kilometr, co zwiększa ich bezpieczeństwo podczas prowadzenia operacji na froncie. Gdy rakieta doleciała do celu, rosyjski czołg został rozerwany na strzępy. W momencie eksplozji widać, jak wieża z lufą wylatuje w powietrze. Załoga T-80 zginęła na miejscu.