Czeka nas kolejny lockdown? Niedzielski: decyzja w przyszłym tygodniu

- Musimy poczekać. Nie jestem skłonny do tego, by wykonywać nerwowe ruchy. Rekomenduję poczekanie z decyzjami do środy, czwartku przyszłego tygodnia - stwierdził w programie "Tłit" minister zdrowia Adam Niedzielski, Tak odniósł się do pytania o to, kiedy należy się spodziewać decyzji dotyczących ewentualnego wycofania się z części poluzowanych od ubiegłego tygodnia obostrzeń. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu rząd zdecydował się warunkowo, na dwa tygodnie, otworzyć m.in. hotele, kina, baseny i stoki narciarskie. - Chciałbym zobaczyć, jak będzie kształtować się średnia. Możemy tolerować pewną zwiększoną liczbę zachorowań, bo rozwija się akcja szczepień i na razie nie widzimy odbicia tej fali w hospitalizacjach, a przede wszystkim zgonach - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dopytywany, czy możemy być pewni, że ta decyzja nie będzie oznaczała dodatkowych obostrzeń odparł: Zobaczymy, nie chciałbym przesądzać.

