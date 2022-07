Czeczeni walczą po obu stronach frontu. Batalion Szejka Mansura przypuścił atak na Rosjan

Po jednej stronie skompromitowani bojownicy Ramzana Kadyrowa, którzy walczą u boku Rosjan, a po drugiej stronie bataliony Dżochara Dudajewa i Szejka Mansura, które dołączyły do wojny w Ukrainie, wspierając Kijów. Ukraińska armia opublikowała nagranie z najnowszego ataku Czeczenów. To proukraiński batalion Szejka Mansura. Ochotnicy walczący z Rosją ostrzelali pozycje armii wroga. Nagranie pochodzi z 23 lipca. Atak zarejestrowano w obwodzie zaporoskim, w południowo-wschodniej części Ukrainy. Wideo udostępnił w mediach społecznościowych profil Ukraine Weapons Tracker, który relacjonuje sukcesy Ukraińców na froncie. Do ataku Czeczeni użyli potężnego moździerza automatycznego 2B9 Wasilok 82 mm. Ta broń produkcji radzieckiej potrafi zasypać przeciwnika gradem pocisków. Jej szybkostrzelność to 20 strzałów na minutę. Zasięg wynosi do 4 km. 2B9 Wasilok jest najczęściej mocowany na ciężarówce GAZ-66-05.

