Czeczen walczy z Ukrainą. "Większość moich nabojów czeka na kadyrowców"

30-letni ochotnik z Czeczeni dodał, że nie "trudno jest ocenić wpływ wojny na społeczne nastroje w jego ojczyźnie". - Zwożone do kraju ciała kadyrowców są chowane po cichu; w kraju nie ma miejsca na opozycję, więc nie wiadomo, jak ludzie reagują. Jeśli ktoś napisze w Internecie coś niepochlebnego, zabiera się go do więzienia, bije i torturuje, a potem zmusza do publikacji nagrań przepraszających za obrazę władz - wyjaśnił.