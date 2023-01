Czechy wybierają prezydenta. Rozpoczęło się głosowanie

Andrej Babisz był premierem w latach 2017 - 2021, wcześniej pełnił funkcję ministra finansów. W 2011 roku założył ruch ANO jako remedium na korupcję. Wchodząc do polityki, Babisz, dzięki założonej w latach 90. firmie "Agrofert", należał do najbogatszych Czechów. Status ten utrzymał do dziś.