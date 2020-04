Czechy pokazały, że można. Sąsiad Polski powinien być dla nas wzorem

od kilku dni Czechy są ustawione jako wzór godny do naśladowania jeśli chodzi o walkę z koronawirus m czy słusznie o to zapytam się mojego gościa jest niby Mirosław Jankowiak dziennikarz mieszkający w Czechach a konkretnie w Pradze dzień dobry Dzień dobry panie redaktorze to zacznijmy od tego czy rzeczywiście jest tak dobra sytuacja Jak się mówi jeśli chodzi o Czechy i koronawirusa w tym państwie znaczy kiedy to wszystko się zaczynało miałem jeszcze wątpliwości co do różnych decyzji podejmowanych przez władze cesarskie natomiast kiedy zaczął porównywać statystyki Jak zachowują się władze poszczególnych krajów i przede wszystkim których krajów bardzo szybko rośnie liczba osób chorych na znam sobie sprawę że jednak na decyzję był dosyć słuszna dlatego że Czechy na przykład w porównaniu z Polską i tym bardziej w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej było jednak Odłóż wcześniej bo już 11 marca prowadziły stan nadzwyczajny na terenie całego kraju i to właściwie tak jak wcześniej postrzegał mk.vi jako taki dosyć spokojny i trzeba powtórzyć sobie dosyć spokojnie podejmowali decyzje i nie spieszyli się tak muszę powiedzieć że w tej sytuacji rzeczywiście to nie były decyzje podejmowane z dnia na początku one były podejmowane z godziny na godzinę to była decyzja prowadzimy stan wyjątkowy następnego dnia już blokujemy tutaj ruch międzynarodowy pociągów autobusów międzynarodowe jeszcze kolejno kolejny dzień nie było już możliwości tutaj przekraczania w tej granicy także części rzeczywiście to też bardzo szybko reagowali i zareagowali też dosyć stanowczo mianowicie właściwie wszystko zostało uruchomione tam gdzie ludzie wcześniej mieli dostęp to przestało funkcjonować sklepy zostały zamknięte instytucje muzea czy galeria też zostały pozamykane i właściwie od pierwszych chwil mieszkańcy Czech mieli dostęp tylko do sklepów spożywczych do aptek na przykład w przypadku osób mających psyczykoty też do do do sklepu właśnie sprzedających tutaj towar dla zwierząt że szybko kilka dni po wprowadzeniu stanu wyjątkowego wprowadzono też obowiązek noszenia Master czyli po wyjściu z domu absolutnie wszędzie Czy jestem na dworze czy jestem w sklepie czesne w aptece muszę maseczki Muszę też je nosić w miejscu pracy ja to chciałem się zapytać się dlatego że w Polsce od czwartku będzie wprowadzony nakaz noszę maseczek wprowadziły to zdecydowanie wcześniej czy ta liczba osób zarażonych Korona wirusem w Czechach jest no ciągle maleje Między innymi dlatego przestrzegają tych zasad używają tych maseczek czy to jest jeden z czynników widziałem drużyna diagramy dotyczące wzrostu zachorowalności krajów gdzie wprowadzono obowiązek maseczek idzie takiego bo nie było I rzeczywiście te diagramy pokazują że no kraje w których jest obowiązek noszenia maseczek tak szyba zachorowanie jest o wiele łagodniejsza jest mniejsza niż w krajach i tutaj trzeba powiedzieć że Cześć i tak dosyć się spokojnie podeszli do kwestie noszenia maseczek nawet jak widziałem osoby bezdomne gdzieś tam przy one też mają maseczki lepsze czy gorsze ale jednak mają także tutaj widać pewną dyscyplinę to co to możemy powiedzieć że Czechy już wracają do normalności krok za krokiem tak tak jak i z jednej strony Czesi o wiele szybciej wprowadzili Szereg obostrzeń w stosunku do Polski taki taras o wiele szybciej wprowadzają przepisy tutaj sytuację w Czechach to czego od początku nie było i to co wywołuje też sporo zdziwienie moich znajomych tutaj w Czechach że na przykład na jakieś długie spacery szczególnie w lesie Czy w parku różnego typu skwery dlatego że w Czechach od początku nie było to zabronione znaczy mówiono że ma iść na krótki spacer gdzieś tam niedaleko ale wreszcie sugeruję żeby iść na taki spacer z powodu no zdrowia psychicznego człowieka No i właśnie nawet władza zachęca ludzi z tego co czytam do tego aby biegali aby wychodzili na spacery No bo ta kondycja też się psychiczna jest teraz bardzo ważna Nie niewątpliwie jest bardzo ważna A tutaj taka kwestia że mam wrażenie że czeska policja też o wiele spokojniej podchodzi do szeregu kwestii i nie odczuwam tutaj żeby moi znajomi w Czechach osoby które znam żeby czuła jako niepewność żebyście na ulicę będzie wiązało się Z potencjalnym mandatem trzeba przyznać że rzeczywiście czeska policja kontroluje patroluje dostaje się mandaty za nie maseczek to ewidentnie bez dwóch zdań nawet była taka zabawna sytuacja że w jednym miejscu nad jeziorkiem czy zalewem policja skontrolowała na turystów którzy go się opalali przy tym jeziorze i dostali mandat Nie za opalanie się nago tylko za brak maseczek przy opalaniu się także tutaj te maseczki z Oczywiście są pilnowane kontrolowane trzeba powiedzieć że tutaj wprowadzono obowiązek noszenia maseczek i rzeczywiście jak się widzi w telewizji i polityków i dziennikarzy jak występuje premier czy minister Adam Wojciech to oni wszyscy mają maseczki nie było takiej sytuacji że sugerujemy maseczki Macie sugerujemy Macie nosić to maseczki ale polityk nie nosi rozrządu tych maseczek A jeśli chodzi o rozmrażanie gospodarki luzowanie tych przepisów na czym to teraz polega bo sport to jedno ale też jeszcze jakieś konkretne działania w tym kierunku tak widać jeżeli chodzi o przemyt zakłady przemysłowe fabryki to on oczywiście tutaj zupełnie innym toledana funkcjonują Tutaj nikt nie nie narzucał tak by stuprocentowego zamknięcia tak bo to musi funkcjonować to było jakby wiele czynników natomiast jeszcze przed Wielkanocą otworzono kolejnych typów sklepów na przykład zostało otwarte pasmanterie zostały otwarte sklepy dla rowerzystów dla osób uprawiających sport na także widać że tutaj władza stara się po kilka typów Na przykład sklepów czy powiedzmy instytucji otwierać i przyglądają się w przeciągu kilku dni jakie są efekty tutaj też minister mówił o tym będą zawali sytuacje trzeba systematycznie są zrobić takie trzy większe skoki tutaj odróżnienia tej sytuacji i będzie się w momencie kiedy liczba dzienny zachorowanie przekroczy 400 osób teraz ona oscyluje plus minus 200 osób oraz jest trochę mniej oraz troszeczkę więcej ale rzeczywiście te statystyki szczegół dni pokazały że Czesi zaplanowali nad sytuacją Oczywiście są nowe zachorowania ale ten przyrost jest rzeczywiście niewielki w liczbie zachorowań Natomiast jeżeli porównamy liczbę zachorowań z poprzednich dni to spada wręcz niewiele ale jednak spada w takim razie czy Czechy mogą być wzorem do naśladowania dla Polski czy innych państw sąsiadujących Myślę że pod wieloma względami na pewno takie sytuacje kryzysowe mają to do siebie że nigdy nie da się zadowolić absolutnie wszystkich bo to jest nierealne natomiast szereg decyzję pokazało że ma tutaj jest jakiś jest jakaś logika w tym wszystkim co podejmuje władzę Weźcie się zastanawiają władza się zastanawia że na ten moment kiedy nie ma lekarstwa i prawdopodobnie nie będzie nie wiadomo też kiedy będzie szczepionka a jeżeli ta szczepionka będzie na ile będzie dobra skuteczne i też czy nie powodowała jakiś skutków ubocznych Najlepszym sposobem jest jednak powolne przepuszczenie tej epidemii przez społeczeństwo żeby nabrać tej odporności stadnej przez społeczeństwo też mówią o tym że na granica całkowicie mogłoby być otwarte jeżeli 70 80% społeczeństwa przeszłoby przez koronawirusa tylko Najważniejsze jest to żeby jednak tutaj nie zablokować Opieki Zdrowotnej to jest kwestia kluczowa No i oczywiście na pewno też otwarcie granic będzie tym tą decyzją jedną z prawdopodobnie zapadnie Dziękuję bardzo za rozmowę a moim państwa gościem był Mirosław Jankowiak Dziennikarz który mieszka na stałe w Czechach Dziękuję bardzo dziękuję również