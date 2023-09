Czech wykorzystał 4-letnią córeczkę do kradzieży. Rodzina przyłapana

Do kradzieży doszło w niedzielny wieczór w restauracji fast food w Brnie. Podczas gdy 21-letnia kobieta odwróciła uwagę kasjera, długo składając zamówienie, jej 23-letni partner przysunął wózek z ich 4-letnią córką do kasy, na której stała skarbonka organizacji charytatywnej przyklejona taśmą do lady. Następnie dziecko zręcznie oderwała taśmę klejącą, do której przymocowana była pokrywka.