Czas skończyć z potęgą militarną Rosji? Ambasador ma apel do Zachodu

Ambasador Ukrainy w Polsce przypomniał w programie specjalnym WP, że władze na Kremlu w przeszłości wielokrotnie podejmowały próby siłowego uzyskania kontroli nad terytoriami innych państw. - Teraz chyba nastał czas, żeby Rosja odpowiedziała nie tylko za tą wojnę, którą rozpętała w Ukrainie, ale też za czyny, których dopuściła się w przeszłości na Polakach, na Czechach, też na Węgrach w 1956 roku. Teraz jest czas, żeby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za to całe zło do którego doprowadziła - apelował Andrij Deszczyca. Dyplomata mówił, że Ukraińcy pokazali krajom Zachodu, że Rosję można pokonać. - To jest czas, żeby cały świat doprowadził do tego, aby Rosja już nigdy więcej nie myślała o tym, aby mieć kontrolę nad Ukrainą czy nad jakimś innym państwem. Niech się zajmują swoim narodem u siebie, w swoich granicach - oświadczył.