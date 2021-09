Czas myśleć o jesieni? Pogoda długoterminowa

Od poniedziałku pogoda będzie stabilna, a opadów będzie niewiele - wskazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski synoptyk i hydrolog z IMGW Paweł Staniszewski. - Temperatury tak jak w weekend: około 15-17 stopni Celsjusza. Możliwe troszeczkę wyższe temperatury na zachodzie Polski. Tam nawet około dwudziestu kilku stopni na plusie - wskazał ekspert. Gość WP dodał, że ma nadzieję, że przed nami jeszcze babie lato. - Temperatury jeśli nie we wrześniu to w październiku mogą być przyjemnie - wskazał meteorolog z IMGW i podkreślił, że nie zapowiada się na to, by początek tego miesiąca był wyjątkowo ciepły.