Czas decyzji w koalicji. Pierwszy musiał ustąpić Bodnar

Wcześniej zielone światło Bodnara dla senackiej poprawki, było nazywane w Koalicji Obywatelskiej "poważnym politycznym błędem", co opisywaliśmy w WP. Wątpliwości w tej sprawie ma też szefowa sejmowego klubu Lewicy. - Pytanie, po co było składanie tej poprawki, skoro została podpisana przez samego pana ministra Bodnara jako senatora. Ona dawała szansę na jakiś kompromis, ale ponieważ pan prezydent powiedział, że i tak nie podpisze tej ustawy nawet po takim wyjściu do przodu dla tej części sędziów powołanych na wniosek neo-KRS, to pytanie, czy trzeba to rozmiękczać. To oznacza, że najpewniej do wyborów prezydenckich nic się nie zmieni – komentuje w WP Anna Maria Żukowska.