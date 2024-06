Koalicjant Tuska wprost: Trzaskowski na pewno nie będzie kandydatem KO

- Niech prokuratura się weźmie do roboty, niech nie udaje, tylko niech stawia zarzuty. W momencie, kiedy ogrywamy to jedną, drugą, trzecią, piątą komisją, to wyborcy PiS-u zaczynają się z tego wszystkiego śmiać, bo mówią, że gdybyście mieli niezbite dowody, to na pewno winni już byliby zamknięci - podkreślił Sawicki.