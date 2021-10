Czarzasty do europosła PO: nie opowiadaj bzdur!

Europoseł PO Andrzej Halicki w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wrócił do sprawy negocjacji Lewicy z rządem PiS. Wypomniał, że miał być wynegocjowany komitet monitorujący ws. środków z Funduszu Odbudowy. - Pan Halicki po prostu nie ma wiedzy w tej sprawie. W dokumentach związanych z Krajowym Planem Odbudowy, które poszły do Komisji Europejskiej, jest zapisany również ten komitet monitorujący - odpowiedział mu w programie "Tłit" Wirtualnej Polski współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Pan Andrzej Halicki powinien wiedzieć, że KE nie zatwierdziła jeszcze tych wszystkich zapisów. W momencie kiedy zatwierdzi te zapisy, to w tych zapisach jest również powołanie komitetu sterującego i myślę, że Halicki to wie - wskazał. - To jest taka maniera Platformy, polegająca na tym, że Platforma nie walczy z PiS-em, tylko walczy o to, żeby być hegemonem na opozycji. To się źle skończyło 6 lat temu - mówił Czarzasty. W jego ocenie Halicki "po prostu chciał się podlizać Tuskowi i takie bzdury opowiada". - Mówię panu Halickiemu: nie opowiadaj bzdur! - podsumował.