Czarny scenariusz dla rządu PiS. Wszystko przez drożyznę

- Od wielu tygodni rozmawiam z ludźmi na różne tematy i jedyny temat, który się cały czas powtarza, to jest temat drożyzny. Jeśli coś ma obalić rząd PiS, to wkurzenie społeczne na drożyznę. Drożyzna obali rząd PiS i obali go w demokratyczny sposób w wyborach - czy one będą za kilka miesięcy, czy za dwa lata - mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To, że jest tak drogo, że pustka jest w portfelu, inflacja duża i na koniec te wszystkie rzeczy się kumulują w tym, że po prostu jesteśmy wkurzeni, to jest gwóźdź do politycznej trumny PiS - przekonywał poseł.