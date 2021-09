Czarny scenariusz czwartej fali. „Zadbajcie o swoje babcie i dziadków”

Prof. Zajkowska zwróciła się również z apelem do rodzin tych osób, by te zadbały "o swoje babcie i dziadków" oraz przekonały ich do przyjęcia szczepienia na COVID. – My na co dzień widzimy dramaty wielu rodzin. Widzimy pacjentów, którzy wcześniej nie pomyśleli o szczepieniu, a teraz przeżywają chwile ogromnego strachu. Pomyślcie o sobie i o bliskich – zaapelowała prof. Joanna Zajkowska.