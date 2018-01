Czarny gęsty dym z palącego się silnika otaczał cały samolot. Ludzie byli uwięzieni w środku

Silnik samolotu palił się, a załoga miała zakaz ewakuowania pasażerów. - Na naszych oczach blacha skrzydła kurczyła się niczym świstek papieru - szefowa stewardess z 36-letnim doświadczeniem zdradza nam, co dzieje się z pasażerami, kiedy czują się zagrożeni w czasie lotu.

- Pasażerowie byli już na pokładzie, mieli zapięte pasy, a samolot szykował się do startu, kiedy nagle zapalił się jeden silnik - opowiada nam Małgorzata Myszkowska, szefowa stewardess z 36-letnim doświadczeniem, która wspomina lot Iłem-18 w latach 70-tych. - Najgorsze było to, że nie było mowy o ewakuacji, bo cały samolot spowity był gęstym czarnym dymem. Samolot miał jedno wyjście ewakuacyjne, akurat po stronie palącego się silnika, więc dostaliśmy zakaz wychodzenia na zewnątrz. Pożar gasiła straż, a na naszych oczach blacha skrzydła kurczyła się niczym świstek papieru - dodała kobieta i podkreśliła, że współczesne samoloty są przygotowane do ewakuacji w ekstremalnych sytuacjach.

- Co nie znaczy, że histerie wśród pasażerów się nie zdarzają, ale raczej nie ma to związku z awarią samolotu tylko z ilością wypitego alkoholu - kontynuuje opowieść pani Małgorzata. - Pamiętam jak kiedyś, tuż przed lądowaniem, jeden z pasażerów nie chciał wyłączyć laptopa. Wpadł w taki szał, że piana toczyła mu się z ust, wierzgał nogami i rękami i za nic nie dało się go uspokoić. Personel pokładowy nie ma prawa użyć siły, nie jest nawet do tego szkolony, nie ma też żadnych środków uspokajających które mógłby podać. Może ewentualnie związać dodatkowym pasem, ale to niewiele daje, bo ludzie kopią i gryzą. Akurat wtedy leciała z nami drużyna rugby i to oni rzucili się na rozszalałego pasażera i mimo że byli to postawni mężczyźni, ledwo byli w stanie go utrzymać. Jednemu z nich, rozhisteryzowany mężczyzna, wygryzł i wyrwał kawał swetra.