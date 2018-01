Czarnoskórzy Polacy ostro o wpadce H&M. "To czysta głupota"

"Czy to przypadkiem nie rasizm?" zastanawiał się internet, kiedy H&M wypuścił najnowszą reklamę. Czarnoskóry chłopiec prezentował bluzę z napisem "najfajniejsza małpa w dżungli". Firma przeprosiła, ale czarnoskórzy Polacy ocenili modowego giganta jednoznacznie.

- To kompletna bezmyślność giganta , za którym stoi rzesza świetnie opłacanych pracowników PR - skomentowała projektantka i dizajnerka nigeryjskiego pochodzenia Chi-Chi Ude. - Historia porównywania czarnoskórych do małp sięga daleko w przeszłość i jest bardzo bolesna. Przykładem są amerykańskie reklamy z początku XX w., w których tego typu zabiegi służyły odczłowieczaniu i ośmieszaniu osób czarnoskórych. Poza tym, założono tę bluzę małemu chłopcu, który najprawdopodobniej nie zna jeszcze historii swoich przodków i nie wie nic o krzywdach, jakich doznali. Gdyby to była prowokacja artystyczna, zwłaszcza teraz w dobie kolejnej fali afro rewolucji to jakoś bym to zrozumiała, ale H&M to wielka firma nastawiona wyłącznie na zysk i nie idzie za tym żadna ideologia. Cieszy mnie ich szybka reakcja i przeprosiny, ale mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za tę bezmyślną decyzję poniosą jej konsekwencje - dodała Ude.

Zgadza się z tym ciotka czarnoskórej Oliwki, urodzonej w Polsce 8-latki. - To jest trochę tak jak z wierszykiem o "Murzynku Bambo" - mówi. - Szłam kiedyś z Oliwką ulicą i minęłyśmy dwóch kilkuletnich chłopców spacerujących z matką. Jeden z nich krzyknął: "O, murzynek Bambo"! Nie sądzę że miał od razu coś złego na myśli, ale Oliwkę to dotknęło, bo słyszała to określenie wcześniej w negatywny kontekście. Myślę, że podobnie może być z tą bluzą. Skojarzenie czarnego z małpą może pogłębiać stereotypy i z tego powodu postrzegam to zdjęcie reklamowe i napis na bluzie jako nieodpowiednie. Podsycanie stereotypów nawet w taki "niewinny" sposób nie jest w porządku, bo potem ludzie przekazują te stereotypy swoim dzieciom, nawet nieświadomie, a ich wydźwięk dociera do tych które są czarnoskóre i koniec końców, prowadzi to do myślenia tych dzieci o sobie jak o kimś gorszym. Nie chcę żeby Oliwka tak o sobie myślała.