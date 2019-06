"Czarnobyl" porządnie postraszył. Szwedzi pokazali teraz, co naprawdę nam zagraża

Serial "Czarnobyl" przypomniał o groźbach ery jądrowej. Jednak to nie elektrownie atomowe są największym zagrożeniem. Według raportu sztokholmskiego instytutu, 2 tys. głowic nuklearnej jest stale gotowych do wystrzelenia. Rosja i USA cały czas tę broń unowocześniają.

Zdecydowaną większość, bo ponad 90 proc., tych arsenałów kontrolują USA i Rosja, które w ciągu ostatnich miesięcy zlikwidowały ok. 600 głowic. Niewiele to jednak zmienia, bo oba mocarstwa inwestują w modernizację broni nuklearnej. Co więcej, 5 lutego 2021 r. wygaśnie dwustronny traktat między Waszyngtonem i Moskwą, New START, ograniczający zbrojenia strategiczne obu stron. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie podjęli jeszcze żadnych działań w celu przedłużenia umowy.