Czarnek znów uderzył w UE. Arłukowicz: odeślę go na Nowogrodzką

Bartosz Arłukowicz był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Były minister zdrowia i europoseł był pytany o to, jak Bruksela reaguje na Krajowy Plan Odbudowy Polski. - Europa patrzy na Polskę od lat, widzi premiera Morawieckiego, który wydaje pieniądze publiczne (…) na politykę partyjną - ocenił Arłukowicz. Podczas rozmowy pojawiła się kwestia ostatniej wypowiedzi ministra nauki Przemysława Czarnka, który stwierdził, że Unia Europejska to "twór niepraworządny". - Wie pan, panie ministrze, pan może te głupoty opowiadać, my naprawdę mamy mądrych ludzi w Polsce - zwrócił się do Czarnka Arłukowicz. - Odeślę pana na Nowogrodzką, by wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim poszukać definicji praworządności, bo panowie jej nie znają - dodał gość WP. Więcej w materiale wideo.

