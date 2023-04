Czarnek zapowiada rewolucję. Broniarz nie kryje oburzenia

M.in. do tego wątku chwilę później odniósł się Przemysław Czarnek. Minister zwrócił się z mównicy sejmowej bezpośrednio do Winnickiego. - Panie pośle, musi pan głosować na PiS, bo my chcemy zlikwidować Kartę Nauczyciela, mamy to w swoim programie i będzie to robione zaraz na jesieni tego roku. Tylko niech pan na nas zagłosuje panie pośle. Tak jest, Karta Nauczyciela musi być zlikwidowana - oświadczył.