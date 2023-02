Czarnek uderza w TVN. "Nazwy tej stacji nie będę wymieniał"

- Nie ma tam nikogo z moich znajomych, nie ma tam też żadnej fundacji ani stowarzyszenia, w których by zasiadywał ktokolwiek z PiS. Jest wiele przekłamań, hejtu na te stowarzyszenia. Zostały obrzucone błotem, są hejtowane na mediach społecznościowych przez dwie posłanki i jedną stację, której przez litość nie będę wymieniał. To jest szaleństwo - powiedział szef MEiN na antenie TVP Info, odnosząc się w ten sposób do doniesień TVN24.