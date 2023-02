Prześwietlili fundacje, które mają dostać pieniądze od Czarnka

Jest lista organizacji, które mają dostać pieniądze

We wtorek na portalu TVN24 opublikowano artykuł zawierający listę 12 nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Jak czytamy jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji".