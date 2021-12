Czarnek to betka? Poseł rzucił nazwisko potencjalnego następcy

- Demonizowanie Przemysława Czarnka trochę mnie śmieszy. Jemu to się spodobało i jeszcze bardziej w to brnie, skandalizując co chwila. Nie jest aż taki groźny, bo nic za wiele nie zrobi - mówił w programie "Tłit" Wirtulanej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). - Po drugie, ja zawsze mówię do tych wszystkich histeryków, którzy na słowo "Czarnek" dostają apopleksji, że jeszcze będziecie chwalić Czarnka jak PiS da np. po wyborach Brauna na ministra edukacji. Nie taki Czarnek straszny może się okazać (...). Ten to by dopiero zrobił szkołę zideologizowaną, zwariowaną. To by była jazda bez trzymanki - dodał polityk opozycji. Zgorzelski skomentował również pomysł nowego przedmiotu szkolnego zapowiedzianego przez MEiN - "HiT-u", czyli "Historii i Teraźniejszości".