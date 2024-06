Czarnek ostro uderzył w Tuska. "Niedobrze mi się robi"

Do sprawy odniósł się na antenie Radia Plus Przemysław Czarnek. - Po pierwsze, nie mam najmniejszych wątpliwości, że wojsko polskie ma prawo używać broni palnej w sytuacji, gdy broni naszego bezpieczeństwa. Ma prawo robić to również dziś, wystarczy egzekwować odpowiednio przepisy, a nie aresztować żołnierzy, ponieważ używają broni - oznajmił polityk PiS.