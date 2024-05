Czarnek na marszu przeciwko Zielonemu Ładowi. Zdradził, dlaczego nie ma Wojciechowskiego

- To Tusk wprowadza Zielony Ład, my nigdy nie wprowadzaliśmy Zielonego Ładu - powiedział były minister w rozmowie z redaktorką Wirtualnej Polski. - Nie ma ani jednego aktu prawnego dotyczącego Zielonego Ładu, pod którym podpisałby się ktoś z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast politycy Platformy, politycy PSL w przypadku np. dyrektywy budynkowej, która jest częścią Zielonego Ładu wstrzymali się od głosu. I to jest prawdziwy wymiar tego, kto jest przeciwko Zielonemu Ładowi, a kto jest za. My jesteśmy przeciwko, oni są za.