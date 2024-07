Czarnek komentuje sytuacje w Małopolsce. "Tak miało być"

Sejmik województwa małopolskiego wybrał w końcu marszałka. Po pięciokrotnej porażce Łukasza Kmity, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się zmienić kandydata na Łukasza Smółkę, który ostatecznie został marszałkiem. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski były minister edukacji Przemysław Czarnek mówił, że "tak miało być". - Szkoda, że to trwało i że ten spektakl miał miejsce w tylu aktach, natomiast generalnie tak miało być i dobrze, że to się tak poukładało - powiedział poseł PiS. Prowadzący Paweł Pawłowski zwrócił politykowi uwagę, że jednak niekoniecznie tak miało być, skoro trwało to do tej pory. - Miało być tak, że zarząd przy zwycięstwie zdecydowanym, ma być PiS-u w Małopolsce w całości i tak jest - odparł. W programie rozmawiano również o Barbarze Nowak, byłej kurator, która po wyborze Smółki ogłosiła, że rezygnuje z mandatu. Czarnek stwierdził, że jest to dla niego zaskoczenie i zwrócił się do Nowak. - Jeśli jeszcze nie złożyła mandatu, to apeluje Basiu, zastanów się. Jesteś potrzebna Małopolsce - powiedział gość programu.

