Czarnek dostał zaproszenie. "Jeśli nie skorzysta, to podejdziemy"

Poinformował, że ZNP wysłało pisemne zaproszenie do Miasteczka edukacyjnego dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. - Pan minister ma do tego miasteczka jakieś 120 metrów, więc wydaje się, że jest w stanie spotkać się z nauczycielami, uczniami, rodzicami, samorządowcami. Serdecznie pana ministra do udziału w tym miasteczku zapraszamy. Natomiast, jeżeli nie skorzysta z tego zaproszenia, 15 października od godz. 11 my podejdziemy pod siedzibę MEiN - zapowiedział Broniarz.