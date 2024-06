Czarnek do Sikorskiego: Proszę nie zgrywać wariata

"Czegoś Pan nie rozumie? To zapraszam do Sejmu. Wyjaśnię. A jeśli Pan rozumie, bo to jednak nie jest skomplikowane, to proszę nie zgrywać wariata" - napisał Przemysław Czarnek, zwracając się do Radosława Sikorskiego. Wcześniej opisał "koronny dowód" - według niego - "na odpowiedzialność co najmniej polityczną Bogdana Klicha".