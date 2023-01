Czarnek brnie dalej. "Nie ma dzieci, nie ma godzin"

"Jak nie ma dzieci, to nie ma godzin"

- Bez wątpienia musimy przystąpić wraz ze związkami - i to już robimy - do dyskusji na temat powrotu do rozwiązania, które zostało ukrócone, do uprawnień, które zostały zabrane nauczycielom przez rząd Donalda Tuska w 2009 r. Mianowicie musimy powrócić do dyskusji na temat wcześniejszej emerytury po 20 latach pracy przy tablicy i do emerytury po 30 latach pracy w ogóle – powiedział szef MEiN.