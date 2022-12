"Niech się pan kompromituje dalej". Terlikowski reaguje na groźby Czarnka

To dalszy ciąg dyskusji po emisji materiału na antenie Radia Szczecin. Dziennikarze rozgłośni ujawnili, że pełnomocnik marszałka województwa zachodnipomorskiego Olgierda Geblewicza do spraw uzależnień Krzysztof F. został skazany za pedofilię. Jak podało Radio Szczecin, Krzysztof F. był kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku, mężem zaufania Rafała Trzaskowskiego i aktywistą LGBT.