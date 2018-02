Czarnecki: Nikt nie może zarzucić premier Szydło pychy. Ciężko pracowała

W wywiadzie Ryszard Czarnecki skomentował m.in sprawę premii Beaty Szydło, jaką przyznała sobie jako premier. Odniósł się również do możliwości zdegradowania jego teścia Mirosława Hermaszewskiego.

Poruszony został także temat odwołania go ze stanowiska wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. - Byłem wierny swoim przekonaniom. Myślę, że wielu Polaków to doceniło - podkreśla. - Miałem do wyboru wierność swoim przekonaniom albo fikołek i zmiana poglądów. Wybrałem to pierwsze - podsumowuje polityk.