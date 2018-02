Mirosław Hermaszewski potencjalną ofiarą pomysłów PiS. Zabiorą mu generalskie gwiazdki?

Jedyny w historii Polak, który odbył lot w kosmos, może stracić stopień generalski. Wszystko za sprawą pomysłu PiS: członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego mają zostać zdegradowani. - Nie będę komentował głupich pomysłów! - stwierdził sam zainteresowany.

Co na to pierwszy i jedyny Polak, który odbył lot w kosmos? Nie chce odnieść się do tych zapowiedzi. Pojawia się też pytanie, co o całej sprawie sądzi Ryszard Czarnecki Jest on bowiem zięciem byłego kosmonauty. Europoseł nie odpowiedział jednak tabloidowi.