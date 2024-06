"Czarne prognozy się nie spełniły". Sytuacja na froncie wciąż trudna

- W rejonie na zachód od Awdijiwki sytuacja ciągle nie jest ustabilizowana po rosyjskim włamaniu sprzed około dwóch miesięcy. Tam narasta zaniepokojenie Ukraińców, bo Rosjanie frontalnymi atakami i przy dużych stratach, ale przebijają się jednak powoli w kierunku zachodnim. Zajęli już Nowoołeksandriwkę, a ok. 10 km dalej jest ważna dla Ukraińców trasa. Rosjanie zbliżają się do niej, a kwestie logistyczne, jak wiadomo, są kluczowe. To jest droga, która biegnie również do zgrupowania z Czasiw Jaru, który jest bezskutecznie atakowany przez Rosjan - dodaje Cielma. Pomimo wielu tygodni ataków Rosjanie nie zdołali zająć tej miejscowości i przekroczyć kanału Północny Doniec.