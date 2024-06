"Mamy wojnę hybrydową". Polska na celowniku GRU

- Sytuacja jest jednak poważna i się pogarsza - nie ukrywa rozmówca WP. - Im Ukraina jest w trudniejszej sytuacji, tym większe zagrożenie dla nas. Więc my powinniśmy tutaj bardzo, bardzo obserwować tę sytuację w Ukrainie i naprawdę przyspieszać przygotowania obronne po to, żeby nie doszło do wojny. Bo każda nasza słabość będzie eksploatowana i wykorzystywana przez Rosję. Musimy naprawdę wreszcie zacząć mądrze działać - podsumowuje.